Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Pro-Palästina-Demo in Flensburg verläuft ruhig

In Flensburg haben am Dienstagnachmittag etwa 250 Mitglieder des Palästinensischen Vereins auf dem Südermarkt gegen die Gegenangriffe Israels auf die Menschen im Gazastreifen demonstriert. Diese Zahl nannte die Polizei. Die palästinensische Nationalhymne wurde gespielt und Fahnen geschwenkt. Eine kleine Gruppe von Menschen mit israelischen Fahnen und Friedenstransparenten war auch dabei. Die Veranstalter riefen über Megafone dazu auf, keine anti-israelischen oder antisemitischen Parolen zu nutzen. Mehr als 100 Beamte hatten die Veranstaltung weiträumig abgesichert. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

1.800 Kinder lernen an "Kinder-Uni" auf Föhr über das Watt

Die 14. Auflage der "Kinder-Uni Föhr" (Kreis Nordfriesland) ist offenbar sehr gut angekommen. Laut dem Veranstalter Föhr Tourismus haben in diesem Jahr 1.800 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren mitgemacht. Besonders beliebt waren demnach Aktionen rund um das Thema "Weltnaturerbe Wattenmeer". Im kommenden Jahr findet die "Kinder-Uni" auf Föhr vom 24. Juni bis 4. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Reger Betrieb in Schleswig-Holsteins Spaßbädern

Die Herbstferien und die kühleren Temperaturen sorgen zurzeit dafür, dass in Schleswig-Holsteins Spaßbädern wieder viel Betrieb herrscht. Nach Pandemie und Energiekrise hoffen die Thermen in Glücksburg (Schleswig-Flensburg), Kiel, Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) oder Wedel (Kreis Pinneberg) nach eigener Aussage auf eine normale Herbst- und Wintersaison. Um Energie zu sparen, ist die Wassertemperatur in mehreren Thermen nach wie vor leicht reduziert - die Saunen laufen aber meist wieder im Normalbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt feiert 46:32-Kantersieg in European League

Die SG Flensburg-Handewitt ist mit einem klaren Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Die Mannschaft feierte am Abend zu Hause gegen die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz einen 46:32-Erfolg (25:11). Bereits nach 30 Minuten war die Partie mit 25:11 quasi entschieden. Schon zur Pause stand Toptorschütze Lasse Kjaer Möller bei sieben Treffern, bis zur Schlusssirene schraubte der dänische Weltmeister seine Ausbeute auf elf Tore hoch. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

