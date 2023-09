Stand: 26.09.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung

Vor dem Flensburger Landgericht muss sich von Dienstag an ein inzwischen 27-jähriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll im November 2018 nach einem Streit einen anderen Mann in der Flensburg Galerie mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Ermittlungen gegen zwei weitere 22 und 47 Jahre alte Männer wurden inzwischen eingestellt. Das Gericht hat zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Interkulturelle Wochen in Flensburg

Die "Interkulturellen Wochen Flensburg" laufen noch bis zum 7. Oktober. Einer der Höhepunkte ist dabei jedes Jahr das Fest der Kulturen im Deutschen Haus. 25 Nationen beteiligen sich an der Veranstaltungsreihe, die gerade ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Am Donnerstag ist zum Beispiel ein deutsch-dänisch-ukrainisches Theaterprojekt geplant. Kai Schröder leitet das Jugendzentrum in der Neustadt und gehört zum Arbeitskreis "Interkulturelle Wochen Flensburg": "Wir machen interkulturelle Wochen, weil wir viele Angebote haben. Das ist toll, für jeden ist es etwas dabei." | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2023 | 08:30 Uhr