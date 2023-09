Stand: 22.09.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Windsurf World Cup auf Sylt startet

Heute startet auf Sylt der Windsurf World Cup. In den kommenden zehn Tagen treten jeweils rund 30 Männer sowie in der Disziplin Wave auch zehn Frauen an. Die Prognosen sagen für die kommenden Tage eher schwachen Wind vorher. Laut Veranstalterteam bestehe dennoch Grund zur Freude, denn es seien amtierende Weltmeister aller Disziplinen vor Ort. Auch könnten sich viele deutsche Teilnehmer Titelhoffnungen machen. In den kommenden Tagen stehen verschiedene Disziplinen sowie ein buntes Rahmenprogramm an. Die Eröffnungsfeier startet heute um 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

39. Pole Poppenspäler Tage starten

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnen heute zum 39. Mal die Pole Poppenspäler Tage. Das Internationale Figurentheaterfestival präsentiert bis zum 1. Oktober wieder Puppenspiel aus dem In- und Ausland für Kinder und auch speziell für Erwachsene. Benannt ist das Festival nach der Novelle von Theodor Storm. Zur Eröffnung spielt die Bühne Cippola aus Bremen heute Stefan Zweigs Schachnovelle. Beginn ist um 19.30 Uhr im NordseeCongressCentrum Husum. Ein Bus-Shuttle wird bereit gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Schockanrufen in Flensburg

Die Flensburger Polizei registriert verstärkt Schockanrufe durch angebliche Familienmitglieder oder falsche Polizeibeamte. Laut Polizei forderten die Anrufer dabei unter verschiedenen Vorwänden einen hohen Geldbetrag. Geschildert wird etwa, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt sei und Haft drohe, so dass eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Polizei bittet darum, Bekannte davor zu warnen und solche Anrufe zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.09.2023 | 08:30 Uhr