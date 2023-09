Stand: 08.09.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bürgerfest auf dem Flensburger Museumsberg am Sonntag

Am Sonntag wird mit einem Bürgerfest auf dem Mueseumsberg in Flensburg der Abschluss der Bauarbeiten dort gefeiert. In den vergangenen drei Jahren wurde das Areal für rund zehn Millionen Euro neu gestaltet. Entstanden sind unter anderem Wasserspiele und ein moderner Spielplatz. Als Gast des Bürgerfestes wird auch Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Deutsche Züge fahren künftig nach Dänemark

Der Regionalexpress zwischen Hamburg und Flensburg soll künftig über die Grenze nach Dänemark fahren und in Pattburg und Tingleff halten. Der Bahnhof in Tingleff gibt dann die Möglichkeit zum Umstieg in Richtung Kolding, Odense oder Kopenhagen. Vor einigen Monaten hatte Dänemark angekündigt, mit seinen Regionalzügen ab 2028 nicht mehr bis nach Flensburg zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

