Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fitnesstrainer auf Sylt war gesuchter Mafia-Mörder

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist ein Mann festgenommen worden, der mit europäischem Haftbefehl wegen Mordes gesucht wurde. Er soll Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation "Ndrangheta" gewesen sein und 2003 für diese gemordet haben. Der italienische Staatsbürger hatte auf der Nordseeinsel laut Landeskriminalamt Schleswig-Holstein unter falschem Namen als Fitnesstrainer und Masseur in Keitum und als Rettungsschwimmer in Wenningstedt-Braderup gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

B199 wird zwischen Gelting und Kappeln stückweise saniert

Ab sofort ist die B199 auf einem kurzen Abschnitt zwischen Gelting und Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) für zweieinhalb Monate voll gesperrt. Die Fahrbahn soll zunächst zwischen Hasselholm und Kieholm erneuert werden. Die Umleitung führt über Wormshöft. Radfahrer können die Ortsdurchfahrt durch Gundelsby nutzen. In den kommenden Jahren plant der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, die gesamte Asphaltdecke der B199 zwischen Gelting und Kappeln zu erneuern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Schleswig: Haftbefehl gegen 25-jährigen Messerstecher

Nachdem ein 25 Jahre alter Mann in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) versucht haben soll, seine Ex-Partnerin zu töten, hat ein Haftrichter am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn erlassen. Laut Staatsanwaltschaft hatte die 22-Jährige kurz zuvor per Notruf die Polizei verständigt, weil der Mann gewaltsam in ihre Wohnung eindringen wollte. Polizeiangaben zufolge hatte er mit einem Besteckmesser mehrfach auf die junge Frau eingestochen. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Mann sitzt nun in U-Haft. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

