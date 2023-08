Stand: 25.08.2023 10:15 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Laut ADAC ist die Hauptreisezeit zwar vorbei, doch wegen der Baustellen auf der A7 und der A1 müssten Verkehrsteilnehmer mit massiven Einschränkungen rechnen, wie ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein sagte. Am Grenzübergang Ellund an der A7 stehe wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Etwas weiter nördlich auf dänischer Seite ist die Abfahrt Krusau/Flensburg-Nord wegen Bauarbeiten ebenfalls gesperrt. Der Tipp des ADAC: Antizyklisch fahren. Entweder ganz früh oder spät. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 8:30 Uhr

"Lecker Sprachenbüffet" - Sprachentag in Leck

Die Nordsee-Akademie in Leck (Kreis Nordfriesland) und der Nordfriesische Verein haben für Samstag zum "Lecker Sprachenbüffet" eingeladen. Der Sprachentag findet zum ersten Mal in fünf Sprachen statt: Singen auf Friesisch, Sprichwörter auf Sonderjysk und Dänisch oder das Jägerleben auf Platt - aus sechs Angeboten können Teilnehmende sich zwei Sprachentouren aussuchen. Das "Lecker Sprachenbüffet" startet morgen um 13.30 Uhr in der Norseeakademie in Leck. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 8:30 Uhr

Tondern Festival, Norden Festival und Baltic-Open-Air starten

Am Freitag beginnen drei größere Musikfestivals in der Region: Das Tondern Festival für handgemachte Musik und Folk in Dänemark, das Norden Festival mit Musik, Literatur und Kino über drei Wochenenden auf den Schleswiger Königswiesen und das Baltic-Open-Air für härtere Musik in Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg. Für alle drei Festivals gibt es noch Tickets. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2023 | 08:30 Uhr