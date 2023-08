Stand: 16.08.2023 08:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brand eines Carports in Risum-Lindholm

In Risum-Lindholm im Kreis Nordfriesland ist am Mittwochmorgen gegen halb 6 ein Auto abgebrannt, das unter einem Carport stand. Auch das Carport selbst fing nach Angaben der Leitstelle Feuer, der Brand ging jedoch nicht auf das nebenstehende Einfamilienhaus über. Drei freiwillige Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, es gab keine Verletzten. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, die Brandursache ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Husumer Schafsmarkt: Rund 700 Tiere werden versteigert

In den Messehallen in Husum (Kreis Nordfriesland) läuft am Mittwoch wieder die größte Schafbockauktion Deutschlands. Der Husumer Schafmarkt gilt als einer der wichtigsten Termine für Züchter und Tierhalter aus dem gesamten Bundesgebiet. Bis Sonnabend präsentieren Schafzüchter- und -halter in den Messehallen in Husum rund 700 Böcke und Schafe. Das teilt der Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter mit. Der Ablauf ist an allen vier Veranstaltungstagen gleich: Am Morgen stehen zunächst die Prämierungen der besten Rasseverteter an - dabei geht es zum Beispiel um Muskeln, Wolle und äußere Erscheinung. Die eigentlichen Auktionen beginnen dann um 12.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Preis für exzellente Lehre von der Hochschule Flensburg vergeben

Die Hochschule Flensburg hat erstmals einen Preis für exzellente Lehre vergeben. Ausgezeichnet wurde Alexander Voigt, der an der Hochschule als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fach Physik arbeitet. Eine Kommission aus Studierenden und Lehrenden hat Voigt nach Angaben der Hochschule ausgewählt, außerdem haben sich rund 300 Studierende an einer Abstimmung beteiligt. Voigt würde seinen Unterricht mit Experimenten, Anekdoten und Filmausschnitten auflockern. Der Preisträger selbst sagtet: "Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Leute auch für Physik begeistert und Physik auch so ein bisschen aus ihrem Nischendasein herausholt und ein bisschen auch in die Öffentlichkeit rückt." | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2023 | 08:30 Uhr