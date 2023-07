Stand: 18.07.2023 10:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weiter Zugausfälle wegen brennender Gartenlauben - Sperrung aufgehoben

Mit Hochdruck arbeiteten die Techniker der Deutschen Bahn daran, die beschädigten Gleise bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu reparieren, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Bahn rollen nach dem Brand zweier Gartenlauben in der Nähe der Gleiseinzwischen erste Regionalzüge wieder. Zwischen Elmshorn und Wrist gibt es einen Bus-Ersatzverkehr. Die Fernzüge nach Flensburg oder Dänemark fallen weiter aus oder werden mit einer Stunde Verspätung umgeleitet. Heute früh um 3.30 Uhr wurde die Zugstrecke zwischen Hamburg und Kiel wegen zwei brennender Gartenlauben in der Nähe der Gleise gesperrt. Mehr als vier Stunden lang fuhr gar kein Zug in Richtung Neumünster, Sylt und Kiel. Bei den Löscharbeiten wurden Kabel im Gleis beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 11:00 Uhr

Flensburg: Hafendamm und Nordstraße teils gesperrt

Wer heute und morgen in Flensburg über den Hafendamm und die Nordstraße fahren muss, sollte mehr Zeit einplanen. Stadteinwärts ist jeweils eine Spur gesperrt. Grund sind nach Angaben des Technischen Betriebszentrums in Flensburg Spülarbeiten an einem der Hauptkanäle der Kanalisation. Die Kanäle müssen demnach regelmäßig gespült werden, vor allem nach Starkregen. Mit der Spülung werden Sand und Kies beseitigt, der über die Schachtdeckel der zuführenden Kanäle aus dem Stadtteil Mürwik in den Hauptkanal gespült wird und sich dort ablagert, wie das Betriebszentrum mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Hürup: Flächenbrand auf Stoppelfeld

Am Markeruper Weg in Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Montag einen Flächenbrand auf einem Stoppelfeld gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle ist er vermutlich durch einen Mähdrescher ausgelöst worden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Ausgezeichnete Wasserqualität in Solitüde und dem Ostseebad

Die Wasserqualität an den Stränden von Solitüde und dem Ostseebad ist ausgezeichnet. Das hat die Stadt Flensburg mitgeteilt. Alle zwei Wochen nimmt das Gesundheitsamt Wasserproben und prüft, wie hoch der PH-Wert des Wassers ist und ob es Fäkalkeime enthält. Mit 18 Grad in Solitüde und 17 Grad am Ostseebad sind die Wassertemperaturen nordisch erfrischend. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Wyker Stadtlauf am 6. August

Am 6. August findet der Wyker Stadtlauf (Kreis Nordfriesland) in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Es gibt eine fünf und eine zehn Kilometer lange Strecke. Die Preise variieren je nach Alter und Strecke, Kinder und Jugendliche zahlen laut den Verantwortlichen weniger als Erwachsene. Anmelden kann man sich entweder noch vorab oder auch am Lauftag selbst, dann muss man eine Nachmeldegebühr von sechs Euro zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

