Stand: 12.06.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Air Defender: Militär-Großübung startet heute

Heute startet die große Luftwaffenübung Air Defender. Um 10 Uhr sollen auf dem Militärflugplatz in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) die ersten Kampfjets ins Manöver starten. In einem Bereich stehen unter anderem die amerikanischen F16 aufgereiht. 36 Flugzeuge sind zu Gast, 32 weitere in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zwei Wochen lang wird an den Werktagen von 10 bis 20 Uhr geflogen. Das Übungsgebiet über Nordwestdeutschland kommt jeweils von 16 bis 20 Uhr an die Reihe. Trotz des zu erwartenden Fluglärms nimmt Jörg Schroeder, der Kommodore in Jagel, vor allem positive Resonanz auf das Manöver wahr: "Wenn man in die Ortschaften rund herum zum Einkaufen geht, freuen sich die Leute tatsächlich auch auf die internationalen Gäste." Doch es gibt auch Kritik: Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner in Flensburg hat eine Mahnwache vor dem Haupttor in Jagel für den Mittwoch angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2023 | 08:30 Uhr