Stand: 02.06.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Strafe für illegalen Gasthof-Abriss geringer als erwartet

Nach Angaben der Kreises Nordfriesland muss der Bauherr als Strafe für den illegalen Abriss des historischen Gasthofs in List auf Sylt doch nur den gesetzlichen Maximalbetrag von 30.000 Euro bezahlen. Bürgermeister Ronald Benck (CDU) hatte zuletzt eine Strafe von 500.000 Euro gefordert. Für die Berechnung des Bußgeldes ist nach Angaben des Kreises aber der Unterschied zwischen dem Wert des Grundstückes mit und ohne den Gasthof entscheidend. Eine entsprechende Wertsteigerung könne selbst durch einen Gutachter "nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden", so ein Kreissprecher. Der Eigentümer hatte das Haus Ende Dezember ohne Genehmigung entfernt, um dort neue Wohnungen zu bauen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Jobnight in Bredstedt

Die Gemeinschaftsschule Bredstedt (Kreis Nordfriesland) lädt am Freitag ab 18 Uhr zur Jobnight. Bei dieser können sich Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsangebote in der Region informieren. Die Messe ist für alle Interessierten offen. Insgesamt haben sich nach Angaben der Schule 70 Aussteller angemeldet. Marc Pery von der Gemeinschaftsschule sagte über das Programm: "Hinzu kommen noch Mitmach-Aktionen und Demonstrationen auf dem Schulhof." Dazu zählen unter anderem ein Einsatzwagen des Rettungsdienst Nordfriesland, sowie zwei Landmaschinenbetriebe, die ihre Geräte ausstellen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

"Blaulichttag" in Flensburg

Am 15. Juli wird es in Flensburg wieder einen "Blaulichttag" geben. Dabei werden die Bundespolizei, die Feuerwehren, Rettungsdienste, das THW und auch dänische Einsatzkräfte dabei sein. Am 15 Juli gibt es beginnend ab 11 Uhr verschiedenste Demonstrationen. Unter anderem eine Rettungsübung eines dänischen Rettungshubschraubers in der Förde. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2023 | 08:30 Uhr