Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brand in Kappeln: Leiche gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist laut Polizei nun eine Leiche gefunden worden. Diese sei aber noch nicht identifiziert worden. Die Einsatzkräfte hatten seit Donnerstag nach einer vermissten 69 Jahre alten Frau gesucht. Das Feuer war am Himmelfahrtstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, lange bevor sich der Ort Kappeln aufgrund der Heringstage mit Besuchern füllte. Knapp 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Flensburger Hafen: Museumsschiffe laufen zur Rumregatta ein

Im Flensburger Hafen treffen am Freitagnachmittag die Museumsschiffe zur Rumregatta ein. Morgen startet dann die eigentliche Rumregatta, bei der nur die Zweiten der jeweiligen Klasse den Hauptpreis, eine Drei-Liter-Flasche Rum bekommen. Mit dabei ist der Haikutter Dagmar Aaen von Extremsegler Arved Fuchs, nachdem das Schiff zwei Monate lang in der Werft war. Die letzte größere Tour hatte Arved Fuchs im vorletzten Winter nach Island geführt. Die nächste Tour ist schon in Planung: "Es wird in den atlantischen Bereich gehen. Äußere Hebriden - das ist so das grobe Ziel." Am Sonntag verlassen die meisten Schiffe wieder Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Heringstage in Kappeln noch bis zum Sonntag

Bis Sonntag laufen auch die Heringstage in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Einen Ausblick auf das Programm gibt Organisatorin Ilka Ubben vom Wirtschaftskreis Kappeln: "Heute wird es auf unserer großen Open-Air-Bühne irisch-schottisch. Abends spielen die Andersons. Am Samstag liegt der musikalische Fokus auf Polka und Ska mit einer abschließenden Schlagerparty. Loktrekken ist am Samstag um 13 Uhr. Am Sonntag lassen wir die Heringstage mit einem Liedermacher-Nachmittag ausklingen." Ganz neu in diesem Jahr ist laut Ubben auch eine Gaming Zone mit Surfsimulator, VR-Brillen und Lounge-Bereich. Die Organisatorin betont: "Alles ist kostenfrei und draußen". | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Saison-Aus für Flensburgs Spielmacher Gottfridsson

Jim Gottfridsson hat sich zum zweiten Mal in dieser Saison schwer verletzt. Der Spielmacher des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt fällt mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:00 Uhr

Flensburg: Bult nach Krickau-Verpflichtung "sehr enttäuscht"

Beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt hängt im Saisonendspurt der Haussegen schief. Interimscoach Mark Bult ist nach der Verpflichtung des neuen SG-Trainers Nicolej Krickau verärgert. "Ich bin schon sehr enttäuscht", sagte Bult am Freitag vor dem Spitzenspiel am Sonntag bei Titelverteidiger SC Magdeburg (14 Uhr) und bezog sich dabei auf die Verpflichtung von Krickau als neuen SG-Cheftrainer zur kommenden Saison. Die von Flensburger Vereinsverantwortlichen bekundete Chance, sich selbst als dauerhaften Coach in Position zu bringen, sei "nie realistisch gewesen", so der 40-jährige Niederländer. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:00 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist auch zwischen Süderbarup und Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Die Leitstelle Nord meldet 34 Einsätze ohne größere Vorkommnisse. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Start für Simone Langes Zeitung "Wirklich"

In Flensburg ist am Freitag zum ersten Mal die neue Wochenzeitung mit dem Namen "Wirklich" erschienen. Verlegerin ist Ex-Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Das Blatt umfasst zwölf Seiten und hat kaum Werbung. Es ist für 2,70 Euro im Handel oder etwas günstiger im Abo erhältlich. Eine Digitalausgabe gibt es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

Bischofsnachfolge in Schleswig: Folgt Magaard auf Magaard?

Friedemann Magaard, derzeit Pastor in Husum, bewirbt sich um die Nachfolge von Bischof Gothart Magaard im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche. Er ist der jüngere Bruder von Gothart Magaard wird sich am Sonnabend um 14 Uhr im Schleswiger Dom offiziell vorstellen. Im Anschluss wird er Fragen beantworten. Ebenfalls um das Bischofsamt bewirbt sich Nora Steen, die theologische Leiterin und Geschäftsführerin des Christian Jensen Kollegs in Breklum. Ihr Vorstellungsgottesdienst ist für den Pfingstmontag im Dom geplant. Die Entscheidung fällt in der Landessynode am 24. Juni. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 8:30 Uhr

