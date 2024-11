Stand: 15.11.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kreis Nordfriesland: Landrat Florian Lorenzen hofft auf Wiederwahl

Der Kreistag von Nordfriesland wird sich ab Freitag auch mit der Wahl des Landrats im kommenden Jahr beschäftigen. Die Ratsmitglieder haben darüber zu entscheiden, ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden soll oder nicht. Im September hatte der Hauptausschuss des Kreistages einen entsprechenden Antrag einstimmig beschlossen. Eine breite Mehrheit der Parteien will, dass Florian Lorenzen (CDU) eine zweite Amtszeit bekommt. Lorenzen war 2019 in das Amt gewählt worden und könnte im Mai kommenden Jahres wiedergewählt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Nach Blauzungenkrankheit: Deiche werden wieder geöffnet

Anfang September wurden wegen der Blauzungenkrankheit viele Deichabschnitte an der Westküste gesperrt. Bis zum Wochenende sollen nun alle wieder geöffnet werden. Vollständig überstanden ist die Blauzungenkrankheit allerdings noch nicht. Vor einer Woche meldete das Landwirtschaftsministerium Nachweise in knapp 670 schafhaltenden Betrieben im Land. Weil die übertragenden Mücken bei niedrigen Temperaturen weniger aktiv sind, geht man aber davon aus, dass die Zahl jetzt rasch sinken wird. Laut Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) waren in der Hochzeit bis zu 125 Deichkilometer und damit gut ein Drittel der gesamten Deichlänge für die Öffentlichkeit gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Probleme bei der Kfz-Zulassungsstelle in Itzehoe

Bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Steinburg in Itzehoe müssen derzeit zwingend Termine online gebucht werden. Wartemarken werden vor Ort nicht ausgegeben. Als Grund dafür nennt der Kreis personelle Engpässe. Diese hängen einerseits mit einer größeren Softwareumstellung zusammen, die aktuell Kräfte bindet und andererseits mit krankheitsbedingten Ausfällen. Aus diesen Gründen sei die Zulassungsstelle in der kommenden Woche auch montags und dienstags geschlossen, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Einschränkungen könnten noch bis Ende des Jahres andauern. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

