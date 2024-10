Stand: 16.10.2024 10:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jan Delay kommt zum "Legends at the Sea"-Festival

Auch im nächsten Jahr wird es am Büsumer Hauptstrand wieder ein großes Open Air-Konzert geben. Der Haupt-Act bei dem Festival "Legends at the Sea" am 14. Juni auf der Büsumer Watt-Tribüne wird Jan Delay sein. Das haben die Veranstalter Mewes Entertainment Group Hamburg, Walter Systems aus Marne und der Tourismus Marketing Service Büsum am Dienstag bekannt gegeben. Der Hamburger Soul & Funk-Musiker kommt mit seiner zehnköpfigen Band "Disko Nr.1" nach Büsum. Veranstalter Olaf Walter sagte NDR Schleswig-Holstein, mit dem Konzert wolle man an die ausverkauften Konzerte der vergangenen beiden Jahre mit Sarah Connor und den Fantastischen Vier anknüpfen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 10:00 Uhr

Gesundheitskonferenz in Itzehoe

Der Kreis Steinburg veranstaltet am Mittwoch eine Gesundheitskonferenz in Itzehoe. Bei der Tagung im Haus der Jugend geht es um Kinder und Jugendliche von psychisch kranken und suchterkrankten Eltern. Laut einer Kreissprecherin wächst in Deutschland etwa jedes vierte Kind mit einem psychisch- oder suchterkrankten Elternteil auf. Für sie steigt demnach das Risiko, selbst eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung zu bekommen. Eine frühzeitige und gezielte Unterstützung durch Fachleute könne diese Risiken allerdings verringern. Künftig sollen verschiedene Akteure aus der Region zusammenarbeiten, um betroffene Kinder und Jugendliche zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Keine Helgolandfahrten wegen Niedrigwasser

Die Reederei Adler & Eils in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat die Helgolandfahrten auf der Strecke Büsum-Helgoland für Mittwoch abgesagt. Grund ist laut einer Sprecherin extremes Niedrigwasser. Bereits gekaufte Tickets können in Büsum am Fahrkarten-Pavillon der Reederei umgetauscht werden. Am Donnerstag soll die "Funny Girl" wieder Richtung Helgoland ablegen. Auch der Katamaran "Halunder Jet" der Reederei FRS von Hamburg, Cuxhaven und Brunsbüttel nach Helgoland fällt wegen des Niedrigwassers aus. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

