Northvolt: Positive Reaktion auf Fördermittelentscheidung der EU

Die Entscheidung der EU-Kommission zur Bewilligung der Fördermittel für die Batteriefabrik von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) ist im Land auf positive Resonanz getroffen. Nun müssen die beiden vom Bau betroffenen Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof noch die Bebauungspläne genehmigen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, er hoffe, dass den beiden Gemeinden die Bedeutung ihrer Beschlüsse für das 4,5 Milliarden Euro teure Projekt und für den Standort Deutschland klar sei. Der Bürgermeister von Lohe-Rickelshof, Kai Tange (SPD), geht für seine Gemeinde von einer positiven Entscheidung aus. Die Gemeindevertretung in Lohe-Rickelshof trifft sich am 18. Januar, die entscheidende Sitzung in Norderwöhrden findet dann am 22. Januar statt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Wegen Geflügelpest: Stallpflicht im Kreis Dithmarschen erlassen

Der Kreis Dithmarschen hat eine Stallplficht für Geflügel erlassen. Grund sind zunehmende Funde verendeter Vögel überall im Kreis, vor allem im Raum Brunsbüttel, Meldorf, dem Speicherkoog und der Gegend um Lunden. Dort sei die Vogelgrippe bereits mehrfach nachgewiesen worden. Wegen des Vogelzugs bestehe gerade für Hausgeflügelbestände an der Nordseeküste ein sehr großes Einschleppungsrisiko. Deshalb müssten die Tiere im Abstand von 500 Metern zur Nordsee, zur Elbe, zum Nord-Ostsee-Kanal sowie zum Offenbütteler und dem Bucholzer Moor ab sofort in den Stall, sagte eine Kreissprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Bauernproteste in der Region verliefen friedlich

Rund 3.000 Landwirte haben laut Polizei am Montag an den Protesten in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg teilgenommen. Schwerpunkte waren im südlichen Nordfriesland vor allem das Eidersperrwerk und Tönning. Von Friedrichstadt war ein kleiner Konvoi nach Husum unterwegs. In Dithmarschen fuhren die Bauern in mehreren Fahrten und Gruppen aus verschiedenen Richtungen nach Heide sowie zum Teil an die Anleger des Nord-Ostsee-Kanals. In Steinburg gab es mehrere Rundfahrten durch den Kreis sowie die Nachbarkreise. Die Aktionen verliefen laut Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

