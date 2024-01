Northvolt: EU gibt rund 900 Millionen Euro Fördermittel frei Stand: 08.01.2024 12:14 Uhr Heute hat die EU-Kommision die geplanten Fördermittel für den Bau der Northvolt Batteriefabrik in Dithmarschen bewilligt. Es geht um 902 Millionen Euro.

Die EU-Kommission hat Fördermittel in Höhe von 902 Millionen Euro für den Bau der Batteriefabrik von Northvolt bei Heide im Kreis Dithmarschen bewilligt, wie die Brüsseler Behörde heute mitteilte. Diese Maßnahme sei die erste genehmigte Einzelbeihilfe, um zu verhindern, dass eine Investion in ein Land außerhalb Europas verlagert werde, so EU-Kommissarin Margrethe Vestager.

Bereits im Dezember wurde ein Förderbescheid mit der Summe von 700 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium an Northvolt überreicht. Der stand aber unter Vorbehalt und musste noch von der EU-Kommission abgesegnet werden. Northvolt will in einer Fabrik an der Westküste in Schleswig-Holstein ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro Investition sollen bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen