Helgoland: Taxis fahren wieder

Die Taxis auf Helgoland fahren wieder. Das haben die Betreiber von EM Transporte mitgeteilt. Ende des Jahres hatten sie den Betrieb aus Protest gegen die Aufforderung des Landes eingestellt, ein Kartenlesegerät in die Autos einbauen zu lassen und nur noch bargeldlos zu kassieren. Diese Aufforderung nahm das Land wieder zurück, aber der Streit ist noch nicht beendet. Denn nicht alle Vorschriften, die am Festland gelten, sind laut Taxibetreiber Heiko Ederleh auch auf Helgoland praktikabel. Er kritisiert eigenen Angaben zufolge die Taxentarifordnung des Kreises Pinneberg, die eigens für Helgoland erlassen wurde. Die dort festgesetzten Preise seien nicht ausreichend, um die Betriebskosten der Taxen zu decken. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Brand in Heide

Die Polizei sucht Zeugen für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen). In der Gorck-Fock-Straße waren in der Silvesternacht sowohl im Keller als auch im Dachstuhl Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort wahrgenommen haben, sollen sich bei der Heider Kriminalpolizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Schienenersatzverkehr zwischen Husum und St. Peter-Ording

Auf der Bahnstrecke der RB 64 zwischen Husum und St.Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) sollten seit dem Fahrplanwechsel im Dezember eigentlich neue Akku-Züge fahren. Doch stattdessen fahren bis voraussichtlich Ende Februar weiterhin nur Busse auf der Strecke. Als Grund teilt die Nordbahn als Betreiberin mit, dass sich die Inbetriebnahme des Stellwerks in Tönning durch die DB Netz AG verzögere. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Ende der schwarzen Restmüllsäcke

Die schwarzen Restmüllsäcke im Kreis Steinburg dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden. Wie der Kreis mitteilt, ist die Entsorgung über die schwarzen Säcke zum Jahreswechsel eingestellt und durch schwarze Restmülltonnen ersetzt worden. Sollte die Tonne nicht ausreichen, besteht laut Kreis die Möglichkeit, kurzfristig sogenannte Beistellsäcke zu kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

