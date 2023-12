Stand: 28.12.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Holstein-Center in Itzehoe soll Neubau weichen

Das seit Jahren leer stehende Holstein-Center in der Itzehoer Innenstadt (Kreis Steinburg) soll im neuen Jahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) sagte, er sei froh, dass man für den Komplex einen Käufer gefunden habe. Die Abrissarbeiten sollen in Kürze starten. "Wir wollen als Stadt mit Volkshochschule, Stadtbücherei und Stadtarchiv Ankermieter im Holstein-Center werden", so der Bürgermeister. 2025 sollen die ersten Arbeiten abgeschlossen sein. Sobald der Stadtentwicklungsausschuss zugestimmt hat, können die Planungen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Neues Wohngebiet für St. Peter-Ording

Die Gemeinde St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland will im Januar mit den Erschließungsarbeiten für ein neues Wohngebiet im Ortsteil St.Peter-Böhl beginnen. Bis zu 150 Wohnungen sollen in Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften sowie Mehrfamilienhäusern entstehen, so Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos). Ferienwohnungen seien nicht geplant. Die genauen Vergabekriterien will der Liegenschaftsausschuss in seiner nächsten Sitzung festlegen. Die Gemeinde möchte mit dem neuen Wohngebiet Bürgerinnen und Bürger nach St.Peter-Ording holen, die im Ort arbeiten, aber dort bislang keine Wohnung gefunden haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Streit in der Itzehoer Innenstadt eskaliert

In der Fußgängerzone von Itzehoe (Kreis Steinburg) ist es laut Polizei am Mittwochabend zu einer Schlägerei gekommen. Zehn bis 15 Männer waren in der Feldschmiede in Streit geraten, Passanten alarmierten daraufhin die Polizei. Diese war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Eine Person wurde bei der Schlägerei verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Bei der Anfahrt zum Einsatzort verunglückte ein Streifenwagen in der Viktoriastraße. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

