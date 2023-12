Stand: 04.12.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt: Reaktionen auf zugesagte Fördermittel des Bundes

Die vom Bundeswirtschaftsministerium zugesagten 564 Millionen Euro wurden schriftlichbestätigt. Ein Northvolt-Sprecher sagte, der Bescheid des Bundes schaffe unmittelbar Planungssicherheit und ermögliche dem Unternehmen, die bereits begonnenen Bauarbeiten vor Ort fortzusetzen. Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) bezeichnete die Bewilligung der Fördermittel als eine alles-entscheidende Voraussetzung für den Bau der Batteriefabrik. Der Chef der Entwicklungsagentur Region Heide, Dirk Burmeister sagte, mit der Entscheidung des Bundes rücke eine Jahrhundertchance immer näher. Die intensive Vorarbeit aller Beteiligten von Amt Heider Umland, den Kommunen und der Agentur habe sich gelohnt. Derzeit fehlt noch die Zustimmung der EU über die Genehmigung der Zuschüsse von Bund und Land. Und die beiden betroffenen Gemeinden müssen noch die entscheidenden Beschlüsse zum Baurecht treffen. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

Renovierungen der Kirchen auf Eiderstedt wird teurer

Aktuell werden auf Eiderstedt 16 Kirchen saniert, da teilweise Räume drohten auseinander zu brechen oder Türme hätten einstürzen können. Die geplanten Sanierungen werden jedoch teurer als erwartet: Die veranschlagten knapp 20 Millionen Euro reichen nicht aus. Dadurch werden die Sanierungen kleiner ausfallen, so die Architektin des Kirchenkreises. Zeitlich verlaufen die Arbeiten jedoch nach Plan und mit der Kirche in Tating soll 2025 das letzte Gotteshaus fertig werden. Die Oldensworter Kirche konnte am Sonntag wieder eingeweiht eingeweiht werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

