Northvolt: Verzögerung beim Bebauungsplan in Lohe-Rickelshof

Es wird in diesem Jahr in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) keinen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan für das Gelände der möglichen Batteriefabrik Northvolt geben. Ursprünglich war ein Beschluss in der Sitzung der Gemeindevertretung am 14. Dezember geplant. Bürgermeister Kai Tange (SPD) sagte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, eine Vereinbarung der Gemeinde mit dem Land zu Folgekosten und Infrastruktur in Zusammenhang mit der Batteriefabrik sei noch nicht abgeschlossen. Die Gemeinde plant das Thema jetzt für die Sitzung am 1. Februar ein. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Öl-Unfall NOK: Kostenermittlungen dauern an

Nach dem Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Dezember vergangenen Jahres dauert die Ermittlung der Kosten an. Ein Sprecher des Havariekommandos Cuxhaven sagte, man werde in Kürze alle Rechnungen zusammen tragen, und dann die Ansprüche des Bundes für den Einsatz beim Verursacher geltend machen. Auch die anderen Behörden wie der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) müssen die entstandenen Kosten laut Umweltministerium noch ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) hatte am Montag bekannt gegeben, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung gegen einen Mitarbeiter der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen) eingestellt worden sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Kreis Dithmarschen sucht Pflegeeltern für Kinder in Notlage

Der Kreis Dithmarschen sucht Pflegeeltern für Kinder, die in eine Notlage geraten sind und aus ihrer eigentlichen Familie geholt werden müssen. Der Kreis sucht Pflegeeltern, die viel Zeit, Geduld und Liebe mitbringen, sagt Jeanette Niederheide vom Jugendamt Dithmarschen. Insbesondere für Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren werden neue Zuhause gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

