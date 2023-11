Stand: 24.11.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sturm: Einsätze an der Westküste

Aufgrund des Sturms hat die Feuerwehr an der Westküste laut Rettungsleitstelle zehn Mal wegen umgestürzter Bäume ausrücken müssen. Auf Helgoland habe es einen wetterbedingten Einsatz gegeben, sagt ein Sprecher. Dort hatten sich Fassadenteile gelöst. In Glückstadt (Kreis Dithmarschen) war nach Angaben der Feuerwehr der Außenhafen überspült. Das sei aber laut Feuerwehr keine Besonderheit und komme bis zu 30 Mal pro Jahr vor. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für den Vormittag vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste, bei der die Pegelstände auf 1,5 bis 2 Meter über das mittlere Hochwasser steigen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Northvolt: positive Signale von der EU

Es kommen offenbar positive Signale aus Brüssel für den Bau der Batteriefabrik von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Die EU-Kommission wird demnach der Beihilfe, also mehreren Millionen Euro an Fördermitteln, von Bund und Land zustimmen. Ein wichtiger Schritt, denn nur mit der Zustimmung der EU können die Fördermittel für Northvolt überhaupt fließen. Vom Land kommen 137 Mio. Euro, der Landtag hat gestern eine Notlage für dieses und auch für das kommende Jahr beschlossen und so die Zusage über Fördermittel sichergestellt. Mit dem Beginn der Bauarbeiten und mit dem Kauf des 110 Hektar großen Geländes sei Northvolt in Vorleistung gegangen, so ein Sprecher. Jetzt erwarte man auch vom Bund eine schnelle Lösung. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Geflügelzüchter schauen mit Sorge auf erste Vogelgrippe-Fälle

In den Niederlanden und in Dänemark erste Fälle von Vogelgrippe bekannt geworden. Die beunruhigt besonders Geflügelhalter aus Dithmarschen. Dort wurde in der vergangenen sowie Anfang dieser Woche von Verdachtsfällen berichtet. Einige Züchter haben ihre eigenen Bestände bereits sicherheitshalber in die Ställe gebracht. Zum Beispiel die rund 4.000 Gänse in Gudendorf, Eddelak (Kreis Dithmarschen) und Holstenniendorf (Kreis Steinburg). Sollten Warnungen kommen, würden die Halter aus Nindorf bei Meldorf ihre Tiere auch in die Ställe bringen, sagten die Halter dem NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 16:30 Uhr

