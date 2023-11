Stand: 22.11.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Personalmangel bei NOK-Fähren

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal kommt es immer wieder zu Fährausfällen. Besonders betroffen sind die Verbindungen Fischerhütte, Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die zwischen Brunsbüttel-Nord und Süd (Kreis Dithmarschen). Allein hier habe es laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) im Oktober 19 Ausfälle gegeben. Die häufigsten Gründe für die Ausfälle sind technische Defekte und Personalmangel. Um Personal zu finden, habe die zuständige Reederei laut WSA bereits auf nautische Patente verzichtet und versucht, Inhaber von Sportbootführerscheinen zu rekrutieren. Dies habe bisher aber nicht zur Neubesetzung geführt. Mittlerweile hat sich eine Interessengemeinschaft der Fährbenutzer gegründet, die mit elf Bürgermeistern der Umlandgemeinden und dem WSA nach konkreten Lösungen sucht. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 08:30 Uhr

Stadt Heide bekommt kommunalen Ordnungsdienst

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) bekommt einen kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Das hat die Ratsversammlung gestern beschlossen. CDU, SPD und FDP stimmten dafür. Linke und Grüne dagegen. Die CDU-Fraktion hatte den Antrag gestellt, nachdem Jugendliche am Südermarkt randalierten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gesunken war. Vier Vollzeitstellen wird die Stadt ab 2024 finanzieren. Laut CDU-Fraktionschef Marc Trester solle der KOD als Ansprechpartner da sein, habe aber nicht dieselben Befugnisse wie die Polizei. So dürfen diese Sicherheitsbeamten keine Personen festhalten oder Dinge beschlagnahmen. Außerdem haben am Abend alle Fraktionen für den Bau eines neuen Rathauses gestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2023 08:30 Uhr

Erinnerungskultur: Projektwoche der Gemeinschaftsschule Meldorf

Die Gemeinschaftsschule (GMS) in Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat seit mittlerweile fünf Jahren eine Patenschaft mit der Gedenkstätte Gudendorf. Dort gab es zwischen 1941 und 1945 ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene. Jede zehnte Klasse der GMS Meldorf macht im November eine Projektwoche dazu. In diesem Jahr erstellt der Jahrgang Tafeln mit QR-Codes, über die die Geschichte des Gefangenenlagers an verschiedenen Stellen im Wald abrufbar sein soll, erklärte Schulleiterin Sabine Schwartz. Die Schülerinnen und Schüler hinterlegen hinter den QR-Codes auch Sprachaufnahmen, die sie beim Offenen Kanal in Heide (Kreis Dithmarschen) einsprechen. Ganz offiziell sollen die Tafeln voraussichtlich im Mai präsentiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 16:30 Uhr

