Glückstadt: Nachhaltigkeitspreis für Steinbeis Papier

Große Ehre für Steinbeis Papier, ehemals Steinbeis Temming, in Glückstadt (Kreis Steinburg). Das Unternehmen erhält heute in Düsseldorf den diesjährigen Nachhaltigkeitspreis der Branche in der Kategorie "Papier, Karton und Pappe". Steinbeis Papier hatte sich bereits in den 70er Jahren auf das Recyclen von Papier, zum Beispiel von Anzeigenblättern und Zeitungen, spezialisiert. Die werden aber inzwischen immer weniger, dafür steigt die Anzahl von recyclebaren Pappkartons durch den Zuwachs im Online-Handel. Um die und auch andere Produkte, wie zum Beispiel Kaffee-to-Go-Becher, zurück in den Kreislauf führen zu können, musste in eine neue Anlage investiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Lunden: Neue Polizeistation in Betrieb genommen

Sieben Jahre hat es gedauert, bis die neue Polizeidienststelle in Lunden (Kreis Dithmarschen) bezugsfertig war. Heute wird das Team die neue Polizeistation in der Nordbahnhofstraße offiziell übernehmen. Bereits 2016 wurde die Planung für den Umzug aufgenommen. Jetzt sei man sehr zufrieden mit den modernen und zweckmäßigen Räumlichkeiten der neuen Polizeidienststelle, so Frank Matthiesen, der Leiter der zuständigen Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Nur noch eine Fähre in Betrieb

Der Fährbetrieb auf dem Nord-Ostsee-Kanal gestaltet sich weiterhin schwierig. Zum Personalmangel kommen nun auch noch technische Probleme. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung steht am Fähranleger Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) deswegen bis auf Weiteres nur eine Fähre zur Verfügung. Um die bestehenden Probleme zukünftig nachhaltig zu lösen, wurde eine Interessengemeinschaft der Fährbenutzer gegründet, mit elf Bürgermeistern der Umlandgemeinden und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

