Schiffskollision vor Helgoland: Diesel tritt aus dem Schiffswrack aus

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe etwa zwölf Seemeilen südwestlich von Helgoland am Dienstag geht das Havariekommando Cuxhaven davon aus, dass die vier vermissten Seeleute tot sind. Damit sind fünf Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen, zwei konnten gerettet werden. Von den insgesamt 127 Kubikmetern Dieseltreibstoff an Bord der gesunkenen "Verity" seien etwa 90 Liter an die Wasseroberfläche gekommen. Der Treibstoff könne aber nicht aufgenommen werden, da er von Wind und Wellen verteilt werde und sehr schnell verdunste, so das Havariekommando weiter. Eine Gefahr für die Küste bestehe zur Zeit nicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Wesselburen: Kein Bürgerentscheid über Containerdorf für Northvolt-Arbeiter

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) wird die Stadtvertretung nach Angaben des Bürgermeisters Holger Ehlers keinen Bürgerentscheid zu dem möglichen Northvolt-Containerdorf ins Leben rufen. Sollte das schwedische Unternehmen tatsächlich eine Giga-Batteriezellenfabrik bei Heide bauen, kämen 900 Arbeitskräfte möglicherweise für mehrere Jahre in Wesselburen unter. Ob Northvolt das Arbeitsdorf dann überhaupt in Wesselburen aufbauen will, ist aber noch nicht entschieden. Eine Arbeitsgruppe soll nun Kontakt mit Flächen-Eigentümern aufnehmen und Rahmenbedingungen abfragen. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

St. Peter-Ording: Gemeinderat entscheidet über Bürgermeister-Abwahl

Am Mittwochabend wollte der Gemeinderat in einer Sondersitzung über die Abwahl des Bürgermeisters von St. Peter-Ording, Jürgen Ritter (parteilos), entscheiden. Ein Bürger hatte bei der vergangenen Einwohnerversammlung einen entsprechenden Antrag eingereicht und eine Mehrheit der Anwesenden stimmte dafür. Seine Gegner werfen ihm vor, in wichtigen Themen wie Wohnungsbau und ärztlicher Versorgung nichts erreicht zu haben. Nach NDR Informationen wollen neben der Allgemeinen Wählergemeinschaft auch Grüne und SPD einer Abwahl nicht zustimmen. Die Grünen sprechen von übler Nachrede. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Brunsbüttel: Industriegespräch mit Wirtschaftsminister Madsen

Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben sich am Dienstag zum 31. Brunsbütteler Industriegespräch getroffen. Auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) war dabei. Schwerpunkte waren der Fachkräftemangel, die Energietransformation und der Ausbau der Infrastruktur am Industriestandort Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, Frank Schnabel, zeigte sich sehr zufrieden. "Wir müssen aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, um Fachkräfte herzuholen, und da hat Madsen versprochen, uns zu unterstützen", so Schnabel. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

