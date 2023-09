Stand: 27.09.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Büsum: Bürgermeister Lütje kündigt Abschied an

Der Bürgermeister von Büsum (Kreis Nordfriesland) Hans-Jürgen Lütje (Freie Wähler Büsum/FWB) hat seinen vorzeitigen Abschied angekündigt. Auf einer Gemeinderatssitzung am Dienstag verkündete er, dass er zum Februar 2025 nach 9 Jahren sein Amt als Bürgermeister vorzeitig niederlegen werde. Lütje sagte, er habe lange mit sich gerungen und es sei nach über 20 Jahren Engagement in der Gemeindepolitik keine leichte Entscheidung für ihn gewesen. Er wolle nach seiner Amtszeit mehr Zeit mit der Familie verbringen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Polizeistation auf Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt geplant

Das Land wird auf dem Gelände der neuen Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete in Glückstadt eine Polizei-Station einrichten. Das gab Innen-Staatssekretärin Magdalena Finke bekannt. Bereits heute würden die ersten drei Beamtinnen und Beamten dafür zur Verfügung stehen. Weitere Einsatzkräfte würden zeitnah dazu kommen, so Finke weiter. Wie viele es insgesamt werden, stünde noch nicht fest. Man wolle sich dabei an der jeweiligen Belegungszahl der Landesunterkunft orientieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Meldorf: Dithmarscher Landesmuseum wird wiedereröffnet

Nach fast drei Jahren wird das Dithmarscher Landesmuseum heute offiziell wiedereröffnet. Umbau und Sanierungsmaßnahmen haben insgesamt rund 12 Millionen Euro gekostet. Ein Grund dafür: bei den Bauarbeiten mussten vor allem die Auflagen des Denkmalschutzes mit den modernen Sicherheitsbestimmungen in Einklang gebracht werden, so zum Beispiel beim Brandschutz. Heute wird erst einmal die Wiedereröffnung gefeiert. Vom 30. September an ist das Dithmarscher Landesmuseum dann auch für Besucher und Besucherinnen geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

