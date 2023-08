Stand: 30.08.2023 10:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hohenaspe: E-Bike-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 86 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Hohenaspe im Kreis Steinburg lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gestern Nachmittag unvermittelt von einem Radweg auf die Straße gefahren, um sie zu überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und in einen Graben geschleudert. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 11:00 Uhr

Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuerwehr erwägt Inneneinsatz

Seit mehr als 24 Stunden ist die Feuerwehr in Wesselburen im Kreis Dithmarschen im Einsatz. Dort war frühen Mittwochmorgen ein Getreide-Silo in Brand geraten. Noch immer qualmt es aus den kleinen Öffnungen des 40 Meter hohen Turms. Das berichtet Feuerwehr-Sprecher Sebastian Kimstädt. Ihm zufolge wurde das Gebäude in der Nacht erfolgreich mit Wasser gekühlt. Sobald frische Kräfte aus dem Kreis Steinburg eingetroffen sind, wolle man versuchen, das Getreide aus dem Silo herauszubekommen und draußen abzulöschen, so Kimstädt weiter. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

Klinikum Itzehoe und Olendeel: Ver.di ruft zur aktiven Mittagspause auf

Die Gewerkschaft Ver.di ruft die Beschäftigten des Klinikums Itzehoe und Olendeel (Kreis Steinburg) zu einer aktiven Mittagspause auf. Ver.di will damit Druck ausüben - denn am Donnerstagvormittag finden die zweiten Tarifverhandlungen zum Haustarifvertrag statt. Die Gewerkschaft fordert, dass das Gehalt, Sonderzahlungen und Entlastungstage dem Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes mindestens gleichgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

