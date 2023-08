Stand: 18.08.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Amtsgericht Itzehoe: Mann wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt

Das Amtsgericht Itzehoe hat am Freitag einen 63-jährigen Mann aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wegen Besitzes und der Verbreitung von Material mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern verurteilt. Sein Urteil: Acht Monate Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung auf drei Jahre. In den meisten Punkten gestand der Mann die Taten - vorbestraft ist er nicht, dies wertete der Richter als strafmildernd. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Brokdorf: Baustart für Blockheizkraftwerke

Auf dem Gelände des abgeschalteten Kernkraftwerks in Brokdorf (Kreis Steinburg) wird eine sogenannte Energieerzeugungszentrale gebaut. Das neue Kraftwerk, das neben dem abgeschalteten Kernkraftwerk gebaut wird, soll mit zwei Blockheizkraftwerken, sowie drei Warmwasserkesseln zumindest einen Teil der benötigten Energie produzieren. Dies sei wichtig, da nach der Abschaltung die Brennelemente weiter gekühlt werden müssen und dies sehr energieintensiv sei, erklärt Projektleiter Thomas Stauss. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Fischkutter brennt in Meldorfer Bucht

In der Meldorfer Bucht vor Büsum (Kreis Dithmarschen) brennt ein 18 Meter langer Fischkutter.Die beiden Besatzungsmitglieder, zwei Fischer, mussten sich gegen 5 Uhr früh vor dem Feuer auf einer Rettungsinsel in Sicherheit begeben. Von dort aus haben sie den Alarm ausgelöst. Laut Seenotrettung sind die beiden unverletzt und wurden an Land dem Rettungsdienst übergeben. Der Kutter steht inzwischen in Vollbrand. Einsatzkräfte, unter anderem der Wasserschutzpolizei und der Seenotretter versuchen den brennenden Fischkutter zu löschen. Das Havariekommando aus Cuxhaven hat die weitere Einsatzleitung übernommen. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist derzeit unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

