Stand: 15.08.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lehe: Solarpark mit Batteriespeicher geht ans Netz

Die Gemeinde Lehe (Kreis Dithmarschen) hat einen Solarpark mit Batteriespeicher in Betrieb genommen. Die Anlage gehört mit zu den ersten in Deutschland, die über einen Batteriespeicher verfügt. Die 8.000 Solarmodule können 1.000 Vier-Personen Haushalte mit Solarstrom versorgen. Dank des Speichers liefert die Anlage auch nachts und an bewölkten Tagen grünen Strom. Der Solarpark befindet sich östlich von Lehe an einer Bahntrasse, die zwischen Heide mit Husum (Kreis Nordfriesland) verläuft. Die Gemeinde spart dank der grünen Stromproduktion 1.700 Tonnen CO2 jährlich ein. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Baustelle B5: Neue Umleitung ab 4. September

Im Zuge der Verbreiterung der B5 zwischen Tönning und Rotenspieker (beide Kreis Nordfriesland) müssen Autofahrer schon länger einen Teilabschnitt bei Rotenspieker umfahren. Nach wenigen Kilometern können sie über die L36 Höhe Oldenswort wieder auf die B5 Richtung Husum einfädeln. Das aber ist ab dem 4. September nicht mehr möglich. Grund sind Asphaltierungsarbeiten auf der B5auch im Bereich der jetzigen Einfädelung, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Der Verkehr wird dann bereits ab Hemme umgeleitet. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 30. September. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Ungebetener Besuch am Mühlendeich in Herzhorn

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Herzhorn (Kreis Steinburg) ist am Samstag in den eigenen vier Wänden plötzlich auf einen unbekannten Mann getroffen. Nach Polizeiangaben war der offenbar durch die offenstehende Haustür hereingekommen. Er zeigte dem Wohnungseigentümer einen Zettel und bat um eine Spende. Dann ging er wieder. Der Hausbesitzer rief die Polizei. Die konnte den dubiosen Gast kurz darauf ermitteln. Nach Angaben einer Sprecherin handelt es sich um einen 34-jährigen Hamburger. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2023 | 08:30 Uhr