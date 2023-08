Stand: 14.08.2023 10:01 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Strandkorb-Vermietung in Büsum steigt

Während landesweit die Zahlen der Strandkorb-Vermietung aufgrund des Regens gesunken sind, kann Büsum (Kreis Dithmarschen) positive Zahlen verbuchen. Laut Robert Kowitz vom Tourismus Marketing Service werden dort 1.600 Strandkörbe vermietet. Das Besondere: ein Online-Buchungssystem. Dies habe zur guten Buchungslage beigetragen, da die Buchung nicht so wetterabhängig sei, als wenn die Körbe vor Ort vermietet werden würden. Er konnte ein Plus von 10.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Kitesurf-Masters 2023 in St. Peter-Ording beendet

Am Sonntag sind die Kitersurf-Masters 2023 in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) zu Ende gegangen. Damit endete auch die Deutsche Meisterschaft. Im Herrenfeld lagen Jonas Ouahmid und Jan Burgdörfer punktgleich an der Spitze. Nur aufgrund der Tiebreak-Regel konnte sich der Kemptener Ouahmid durchsetzen. Bei den Damen sicherte sich die Hamburgerin Sabrina Lutz den ersten Platz. In der Altersklasse "Youth" gewann der 14 Jahre alte Finn Flügel. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Verkehrsunfall in Norderwöhrden

In Norderwöhrden bei Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr war ein Auto gegen 21 Uhr auf dem Dellweg aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete im Straßengraben. Die Rettungskräfte mussten beide Insassen aus dem Wagen befreien - eine von ihnen kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Helse: lebloser Mann in Gartenteich entdeckt

In der Nacht zu Sonntag haben Einsatzkräfte in Helse (Kreis Dithmarschen) einen Mann leblos in einem Gartenteich entdeckt. Laut Polizei kam für den 76-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Kripo ermittelt. Die genauen Umstände sind noch unklar, vermutlich ist der Mann in dem Teich ertrunken. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2023 | 08:30 Uhr