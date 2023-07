Stand: 28.07.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tag der Seenotretter in SH: Zahlreiche Aktionen geplant

Sechs Stationen, darunter zum Beispiel Büsum und Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen, haben die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) allein an der Westküste. Weil deren Arbeit dort stattfindet, wo sie kaum jemand sieht - draußen auf der See - wurde vor 25 Jahren der Tag der Seenotretter ins Leben gerufen. Auf den einzelnen Stationen können sich Interessierte am Sonntag über die spendenbasierte Arbeit der Helferinnen und Helfer informieren, sich die Rettungskreuzer und Manövertrainings anschauen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

B203 in Heide wegen "Schlager-Marathon" gesperrt

Am Sonnabend findet ab 14 Uhr der erste "Schlager-Marathon" auf dem Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen) statt. Insgesamt neun Stunden lang werden zwölf Acts auf der Bühne auftreten. Mit dabei sind unter anderem Anna-Maria Zimmermann, Beatrice Egli und Michelle. Die B203 ist dann im Bereich des Marktplatzes für den Verkehr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

Stau vor dem Nord-Ostsee-Kanal: Brunsbüttel fehlt ein Lotse

Weil es aktuell keinen Lotsen für den Bereich der Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gibt, kommt es derzeit auf der Elbe für die in den Nord-Ostsee-Kanal einlaufenden Schiffe zu Verzögerungen von etwa drei Stunden. Dies teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

B5 im Kreis Dithmarschen ab Montag gesperrt

Ab Montag wird die B5 bei Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) für vier Wochen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Zwei Brücken im Bereich der Raffinerie müssen saniert werden. Die bis zu 12.000 Pendlerinnen und Pendler sowie Urlaubsreisende werden umgeleitet über Meldorf nach Ketelsbüttel und Wöhrden sowie die B203 nach Heide (alle Kreis Dithmarschen). Das bedeutet eine Verlängerung der Fahrtzeit von bis zu einer halben Stunde. Die Sperrung soll vorraussichtlich am 25. August aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

LNG-Terminal Brunsbüttel erhält EU-Förderung

Die EU-Kommission hat eine staatliche Beihilfe Deutschlands für das LNG-Terminal Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen genehmigt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Dabei geht es um rund 40 Millionen Euro. Der Anlandepunkt für Flüssigerdgas werde die Gasversorgung und -infrastruktur in Deutschland verbessern und so auch zur Energiesicherheit der EU beitragen, sagte die für den Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Deutschland setzt unter anderem auf LNG, um russische Gaslieferungen zu ersetzen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2023 08:30 Uhr

