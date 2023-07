Stand: 27.07.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

300 Kilogramm Kupferkabel im Kreis Dithmarschen gestohlen

Unbekannte haben eine Kabeltrommel mit 300 Kilogramm Kupferkabel von einer Baustelle in Lieth (Kreis Dithmarschen) gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter die Kabeltrommel mit einem Fahrzeug von der Baustelle des neuen Umspannwerks am Dellweg abtransportiert. Der Wert beträgt laut einer Polizeisprecherin mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl in Lieth geben können, sollen sich bei der Polizei in Heide melden. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

"Schlager-Marathon" sorgt für Sperrungen in Heide

Der Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen) ist bis einschließlich Montag gesperrt. Autofahrer sollten auf andere Parkplätze in der Innenstadt ausweichen. Außerdem wird die Ortsdurchfahrt der B203 von Sonnabendfrüh an gesperrt, und zwar aus Richtung Rendsburg an der Kreuzung Stadtbrücke, Bahnhofstraße/Brahmsstraße und aus Richtung Büsum an der Kreuzung Marschstraße, Friedrichswerk, Norderstraße. Grund ist der Aufbau des "Schlager-Marathons". Am Sonnabend treten zwölf Künstlerinnen und Künstler auf der großen Bühne an der Markt-Südseite auf, unter anderem Bernhard Brink, Michelle und Beatrice Egli. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Gute Besucherzahlen für Indoor-Aktivitäten dank "Schmuddelwetter"

Die vielen Regentage sorgen für volle Indoorhallen, Schwimmbäder und Museen. So gab es an den vergangenen Tagen lange Warteschlangen vor den Erlebnisbädern in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen). Volles Haus hieß es auch in der Dithmarscher Wasserwelt in Heide, dort wurden allein am Sonntag rund 1.000 Gäste gezählt. Großer Andrang herrscht auch in Museen in Nordfriesland, Steinburg und Dithmarschen, zum Beispiel im Schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsmuseum in Meldorf oder beim Multimar Wattforum in Tönning. Sprecherin Alina Claußen rät zu Online-Tickets, um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2023 08:30 Uhr

Wacken: Bullenschädel-Wahrzeichen hängt

Der Bullenschädel, das Wahrzeichen des Wacken Open Airs, ist am Mittwoch aufgehängt worden. Dieser Moment ist für viele der Helferinnen und Helfer ein Meilenstein unmittelbar vor Beginn des Wacken Open Airs (W:O:A). Der Metallschädel ist etwa zwölf Meter breit und zehn Meter hoch. Er wiegt nach Angaben der Veranstalter rund 2,5 Tonnen. Auch die ersten Biertresen auf dem Festivalgelände sind bereits aufgebaut. Kommende Woche startet dann eines der größten Heavy Metal Festivals der Welt im Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 17:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2023 | 08:30 Uhr