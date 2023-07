Stand: 26.07.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wacken: Bullenschädel-Wahrzeichen wird aufgehängt

Der Bullenschädel, das Wahrzeichen des Wacken Open Airs, wird heute aufgehängt. Der Schädel ist aus Stahl und wiegt rund drei Tonnen. Um ihn anzuheben, rückt heute ein Schwerlastkran an. Außerdem sind nach NDR Informationen auch sogenannte Rigger im Einsatz. Das sind Freikletterer, die rund um den Schädel an Seilen hängen und ihn an der Bühne befestigen werden. Er soll dann in etwa 30 Metern Höhe hängen und mit Hilfe einer eingebauten Gasanlage während der Konzerte Feuer speien. Kommende Woche startet dann eines der größten Heavy Metal Festivals der Welt im Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Mutmaßlicher Attentäter von Brokstedt bleibt in Untersuchungshaft

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff im Regionalzug bei Brokstedt bleibt der Angeklagte Ibrahim A. weiter in Untersuchungshaft. Das hat das Gericht am Dienstag entschieden. Sein Verteidiger hatte Haftprüfung beantragt und wollte den Angeklagten in eine psychiatrische Anstalt verlegen lassen. Dem Mann wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Geflügelpest bei verendetem Seehund nachgewiesen

Bei einem Seehund in der Seehundstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Kiel mit. Es ist dieses Jahr bereits der zweite Fall in der Station. Zuvor war das verendete Tier von Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts untersucht worden. Laut Ministrium hatte sich der Seehund wohl durch Kontakt zu infizierten Wildvögeln angesteckt. Bei allen anderen Seehunden in der Station waren demnach die Proben auf H5N1 negativ. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

