Greenpace-Studie: Milch von Hof aus Kreis Segeberg ist gesündeste Bio-Weidemilch

Die Umweltorganisation Greenpeace hat 39 Sorten Weidemilch analysiert. Laut dieser Studie weist die Bio-Milch vom Hof "De Öko Melkburen" in Lentföhrden (Kreis Segeberg) den höchsten Wert an Omega-3-Fettsäuren auf. Weidemilch enthält mehr Omega-3-Fettsäuren als Milch von Kühen, die nur im Stall gehalten werden. Verarbeitet und abgefüllt wird die Milch bei der Meierei Horst im Kreis Steinburg. Betriebsleiter Achim Bock ist stolz: "Also für uns ist das eine tolle Geschichte. Weil wir natürlich auch dafür stehen - für nachhaltige Tierhaltung. Und das ist nochmal ein Beweis dafür, dass wir das ernst meinen und ernst nehmen, dass die Kühe ganz viel Gras und ganz viel Weidegang haben." | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

