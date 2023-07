Stand: 19.07.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ein Toter nach vermutlichen Arbeitsunfall in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstagabend ein Mann im Kirchspielweg ums Leben gekommen. Er war laut Rettungsleitstelle von einer Hebebühne eingeklemmt worden. Ein Sprecher der Leitstelle sagte, es sei vermutlich ein Arbeitsunfall gewesen. Bei dem Einsatz waren zwei Rettungswagen, 40 Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Wesselburen gründet Task-Force für die Integration von Erntehelfern

Der Bürgermeister der Stadt Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hat eine Task-Force für die Integration von rumänischen Erntehelfern ins Leben gerufen. Hintergrund sind seit Monaten bestehende Probleme. Laut Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) geht es dabei um Müll auf Straßen und in Innenhöfen sowie Lärmbelästigungen. Vor zwei Wochen musste die Polizei das Freibad schließen, da dort eine Gruppe alkoholisierter Rumänen randaliert und andere Gäste belästigt hatte. Der Plan der Task-Force bestehend aus Polizei, Amt Büsum-Wesselburen und Kommunalpolitik sieht vor durch mehr Streetworker und Personal auf den Straßen ein besseres Sicherheitsgefühl zu schaffen. Gleichzeitig seit das Ziel aber auch mit den rumänischen Menschen in Kontakt zu treten und diese besser zu integrieren, zum Beispiel mit Hilfe von Sprachförderung. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Höhenfestpunkte an der Westküste installiert

An der Westküste stehen nun fast alle neuen sogenannten Höhenfestpunkte. Damit kann der Landesbetrieb für Küstenschutz noch genauer den Meeresspiegelsanstieg bestimmen. Der nördlichste Rammstab ist am Dienstag auf Sylt gesetzt worden. Insgesamt entstehen an der Westküste 120 neue Punkte. Bis Ende 2025 sollen alle gesetzt worden sein. Die Maßnahmen kosten insgesamt rund 750.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2023 | 08:30 Uhr