Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozessauftakt zur Messerattacke in Brokstedt

Seit Freitag muss sich ein 34 Jahre alter Palästinenser für die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt (Kreis Steinburg) vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord in zwei Fällen und versuchten Mord in vier Fällen vor. Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow sagte: "Wir gehen von den Mordmerkmalen der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe aus: Die Geschädigten waren Fahrgäste eines Zuges, in einer absoluten Alltagssituation. Sie mussten absolut nicht damit rechnen, dass sie angegriffen würden." Der Angeklagte soll am 25. Januar eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen. Bei der Verhandlung sollen 127 Zeugen sollen vernommen werden. Es sind rund 40 Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Initiative fürchtet Windanlagen-Wildwuchs auf Eiderstedt

Die Bürgerinitiative "Zukunft Eiderstedt" befürchtet einen Wildwuchs von Windkraftanlagen auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland). Hintergrund ist ein Gesetz, über das heute der Bundestag beraten will. Das Gesetz privilegiert laut der Initiative den Ausbau von Energie-Anlagen. Damit obliegt künftig den Gemeinderäten, ob sie Windkraft im Ort wollen oder nicht. Rainer Palm von der Initiative Zukunft Eiderstedt sagte: "Es ist so, dass hier auf Eiderstedt die Gemeinderäte bis auf wenige Ausnahmen dem Ausbau der Windkraft bereits zugestimmt haben. Und dem Gegenüber stehen die Interessen des Umweltschutzes, des Vogelschutzes und des Landschaftsbildes, was alles zusammen die Grundlage für den Tourismus als wirtschaftliche Grundlage der Eiderstedter darstellt." | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2023 | 08:30 Uhr