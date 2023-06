Stand: 23.06.2023 11:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kreistag Steinburg: Keine Einigung bei Vorsitz des Finanzvorsitzes

Die neuen Kreistage von Steinburg und Dithmarschen sind am Donnerstag zu ihren ersten Sitzungen nach der Kommunalwahl zusammengekommen. Bei den konstituierenden Sitzungen in Itzehoe und Heide ging es unter anderem um die Wahl der Ausschuss-Vorsitzenden. Nachdem die AfD-Fraktion die Anzahl ihrer Kreistagssitze verdoppeln konnte, hatte sie in beiden Kreistagen jeweils ein Zugriffsrecht. In Steinburg ging sie trotzdessen leer aus: Ihr Kandidat, Jan Voigt, fiel bei der Mehrheit der Mitglieder durch. Der Finanzausschuss wird damit vorerst vom stellvertretenden Vorsitzenden, Ralf Dudde von der CDU, geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Kreistag Dithmarschen: Diskussion um Ausschluss eines Journalisten

Im Dithmarscher Kreistag hat es am Donnerstag eine geheime Abstimmungen zu den Aussschuss-Vorsitzenden gegeben. Das hatte die AfD-Fraktion zu Beginn der Kreistagssitzung beantragt. AfD-Fraktionschef Mario Reschke wolle so eine Beeinflussung durch die Presse verhindern. Außerdem hatte Reschke gefordert, einen Redakteur der Dithmarscher Landeszeitung wegen seiner früheren Berichterstattung über die AfD von der Sitzung auszuschließen. Das wies Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs (CDU) zurück. Bei der Wahl der Ausschussvorsitzenden hatte die AfD den Zugriff auf den Vorsitz im Agrar- und Umweltausschuss, bekam aber nicht die erforderliche Mehrheit. Nun muss zunächst der stellvertretende Vorsitzende den Ausschuss leiten. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

