Stand: 09.06.2023 11:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Erster Chirurgie-Kongress norddeutscher Ärzte

Am Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) findet ab heute erstmals ein Chirurgie-Kongress statt. Nach Angaben der Klinik treffen sich dort rund 200 Fachärztinnen und -ärzte aus Krankenhäusern in ganz Norddeutschland. Die Expertinnen und Experten tauschen sich nach Angaben eines Sprechers über neue fachliche Entwicklungen in der Chirurgie aus sowie über die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Wirkung des Fachkräftemangels auf die Krankenhäuser. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Preis für "Bundesweit beste Arbeit" geht an Schülerlin aus Marne

Im Landeshaus in Kiel sind die Bundespreise des Europäischen Wettbewerbs 2023 vergeben worden. Eine Bundesjury hat aus den insgesamt 32 Arbeiten aus Schleswig-Holstein vier mit dem Titel "Bundesweit beste Arbeit" ausgezeichnet. Eine der Preisträgerinnen ist die 13-jährige Sophia Skobeev aus der siebten Klasse des Gymnasiums Marne (Kreis Dithmarschen). Sie stellte in der Kategorie "Bild" zum Thema Diversität die bundesweit beste Arbeit vor. Große Anerkennung gab es auch von ihrer Schule: So ein Talent erlebe man alle 20 Jahre einmal, sagte eine Lehrerin. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Einbrecher stehlen Therme aus Heider Wohnhaus

Unbekannte Täter haben aus einem Wohnhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) eine neuwertige Therme sowie weitere Geräte gestohlen. Die Einbrecher drangen laut Polizeiangaben bei der Tat durch das Fenster der Eingangstür ein und entwendeten anschließend die neue Brennwerttherme, einen Rekorder für die Videoüberwachung sowie den Kompressor eines Luftentfeuchtungsgerätes. Der entstandene Schaden beträgt rund 4.200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch in der Kreuzstraße haben, sollen sich bei der Polizei in Heide melden. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2023 | 08:30 Uhr