Ein Schwerverletzter nach Unfall in der Schleuse Brunsbüttel

In der Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwochmorgen ein Lotse bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beim Übersteigen von einem Schlepper auf die Schleusenmauer verlor der 62-Jährige laut Polizei möglicherweise aufgrund von Schiffsbewegungen den Halt und stürzte aus einer Höhe von ca. vier Metern auf die Fender, also Reibhölzer. Der Lotse wurde durch die Besatzung des Schleppers und die eintreffenden Beamten der Wasserschutzpolizei versorgt und danach an den Rettungsdienst übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 11:00 Uhr

Bund erteilt Planungsauftrag zum B5-Ausbau

Die B5 soll auch zwischen Wilster im Kreis Steinburg und Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen auf drei Spuren ausgebaut werden. Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat der Bund den Planungsauftrag erteilt und die Finanzierung zugesagt. Laut einer Studie wird innerhalb der kommenden sieben Jahre eine Verdoppelung des Verkehrs auf der Bundesstraße erwartet - auf bis zu 37.000 Fahrzeuge pro Tag. Experten gehen davon aus, dass es zehn Jahre dauern wird, bis die B5 fertig ist. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Wasserstoff-Projekt der Stadtwerke Heide nimmt Form an

Bei den Stadtwerken Heide (Kreis Dithmarschen) laufen die Planungen für ein Wasserstoff-Projekt. Jetzt sind die notwendigen Genehmigungen bei den Behörden eingereicht worden, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Heide, Andreas Hein. Im Rahmen des Reallabors Westküste 100 ist es das Ziel, von Herbst 2024 an einen Stadtteil anteilig mit grünem Wasserstoff anstatt ausschließlich mit fossilem Erdgas zu versorgen. Konkret soll dabei 20 Prozent grüner Wasserstoff dem normalen Erdgas beigemischt werden, um so rund 200 Haushalte zu versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Vogelgrippe in Ostfriesland: Kamen die toten Vögel von Helgoland?

Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist unter den dort lebenden Trottellummen offenbar die Vogelgrippe ausgebrochen. Etwa 200 Lummenküken sowie 20 Altvögel wurden seit Pfingsten tot aufgefunden, sagte Elmar Ballstaedt vom Verein Jordsand. Die Kadaver seien bisher nur positiv auf das Influenzavirus H5 getestet worden. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass diese auch von H5N1 betroffen sind, so Ballstaedt. Denn bei toten Lummen in Ostfriesland wurde diese Variante nachgewiesen. Der Experte geht davon aus, dass diese von Helgoland aus dort angeschwemmt wurden. Die Helgoländer Proben werden nun in einem Labor untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Urteil nach Übergriff in Heide

Das Jugendschöffengericht Meldorf hat vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten verurteilt. Die vier Minderjährigen müssen nun jeweils 50 Stunden in einer gemeinnützigen Einrichtung, zum Beispiel in einem Seniorenheim, arbeiten. Außerdem ordnete das Jugendschöffengericht an, dass die vier gemeinsam ein Anti-Gewalt-Training absolvieren müssen. Sie hatten im Februar eine 13-jährige Schülerin in der Nähe des Bahnhofs in Heide (Kreis Dithmarschen) festgehalten, gequält und geschlagen. Einige der Taten hatten sie auch gefilmt und die Aufnahmen ins Netz gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

