Stand: 05.06.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neuer Bürgermeister in Husum

Martin Kindl von der CDU ist der neue Bürgermeister in Husum (Kreis Nordfriesland). Er setzte sich am Sonntag in der Stichwahl mit 53,5 Prozent gegen den Kandidaten der SPD, Horst Bauer, durch. Kindl tritt sein Amt am 1. September an und möchte viele Projekte in Angriff nehmen, "die wir in Husum wie eine Bugwelle seit Jahren vor uns herschieben", so der Politiker. Dazu zählen unter anderem das Sport- und Freizeitzentrum sowie das Dockhoog. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Sarah Connor in Büsum

Am vergangenen Wochenende trat Sarah Connor in Büsum (Kreis Dithmarschen) auf. Knapp 7.500 Besucher kamen dafür zu der Wattbühne. Die aus Delmenhorst stammende Sängerin sagte: "Das ist ja ein Traum hier, direkt am Wattenmeer. Das duftet ja fast wie zuhause." | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Däne gewinnt den "goldenen Helm" in Brokstedt

Beim Speedway-Rennen auf dem Holstein-Ring gewann der Däne Mads Hansen am Wochenende den "Goldenen Helm" des ADAC und des MSC-Brokstedt. Hansen setzte sich vor den 3.000 Zuschauern in drei von fünf Rennen durch. Siegprämie sind der "goldene Helm", der durch einen Goldschmied als Unikat von Hand angefertigt wurde, sowie 1.600 € Preisgeld. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Motorrad und Fahrrad kollidieren in Kollmar

Bei einem schweren Unfall bei Kollmar im Kreis Steinburg sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Motorrad beim Überholen in einen wartenden Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt. Zur Erstversorgung waren unter anderem zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße zwischen Kollmar und Horst war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2023 | 08:30 Uhr