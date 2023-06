Stand: 02.06.2023 09:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neues Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gibt es ab Freitag eine neue Attraktion. Im ersten Pfahlbau hinter dem Deich hat dort das Erlebnis-Hus eröffnet. Am Ende der neuen Promenade ist nach gut zweijähriger Bauzeit für mehrere Millionen Euro ein Gebäude aus Glas und Holz gebaut worden. Auf vier Stockwerken gibt es unter anderem ein Spiele-Hus und eine Koch- und Backinsel für Kinder und Jugendliche, sowie einen großen Infobereich inklusive eines Shops. Laut Tourismuschefin Katharina Schirmbeck könne man Einwohnern und Urlaubern eine neue barrierefreie Attraktion bieten. Highlights seien die Aussichtsplattform und die 47 Meter lange Rutsche, mit der man vom Dach auf den Outdoor-Spielplatz des Geländes gelangen kann. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

NDR SH präsentiert Sarah Connor in Büsum

Im Rahmen der Reihe "Legends at the sea" wird am Wochenende Sarah Connor in Büsum (Kreis Dithmarschen) ein Open Air Konzert geben. Die letzten Vorbereitungen dazu laufen. In Dithmarschens größtem Urlaubsort sorgt das Konzert von Sarah Connor für eine sehr gute Buchungslage, sagte Büsums Tourismuschef Robert Kowitz: "Natürlich freuen wir uns - und ich ganz besonders - auf dieses Wochenende. Sarah Connor ist ein internationales Aushängeschild, wir haben auch schon sehr sehr viele Buchungen und merken auch, dass dieses Format dazu genutzt wird, in Büsum Urlaub zu machen." Karten für Kurzentschlossene gibt es noch am Sonnabend an der Tageskasse direkt in Büsum. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Personalmangel: Erfder Schwimmbad droht die Schließung

Das Schwimmbad in Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) braucht bis Montag einen Fachangestellten für Bädebetriebe. Sollte ein solcher nicht gefunden werden, muss das Freibad bereits am Dienstag geschlossen werden. Es gebe leider einen sehr kurzfristigen Personalausfall bei der einzigen Angestellten für das Schwimmbad, sagte Bürgermeister Thomas Klömmer (CDU), daher suche er nun händerringend nach Ersatz. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

