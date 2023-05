Stand: 31.05.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Anwohner fordern dauerhafte Lärmmessungen am LNG-Terminal Brunsbüttel

Nach den Klagen vieler Anwohnerinnen und Anwohner des LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) über Lärm, wenn eine neue LNG-Ladung auf das schwimmende Terminal gepumpt wird, sind nun Lärmmessungen vorgenommen worden. Obwohl am vergangenen Sonnabend ein LNG-Cargo-Schiff da war, blieben die lauten Geräusche laut der Anwohnerinnen und Anwohner während der Messungen aus. Das sei rätselhaft, so die Betroffenen. Sie fordern eine dauerhafte Messung vor Ort in Brunsbüttel-Süd. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte RWE-Sprecher Jan-Peter Cirkel, dass das Unternehmen zunächst die Ergebnisse der ausstehenden Messung abwarten wolle. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Aufgepäppelte Heuler können Quarantänebereich verlassen

Die ersten beiden Heuler der diesjährigen Wurfsaison in der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ziehen am Mittwoch vom Quarantäne- in den Aufzuchtbereich um. Manu und Moni kamen Mitte Mai als Frühgeburten in die Station. Laut Stationsleiterin Tanja Rosenberger entwickelten sie sich seitdem gut. Manu wiege inzwischen 10 Kilo, Moni knapp 9 Kilo. Die Wurfsaison der Seehunde im Wattenmeer hat gerade erst begonnen und dauert noch bis in den August hinein. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

