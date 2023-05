Stand: 23.05.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt und Heider Umland laden zum Infoabend

Wenn der schwedische Batteriezellenhersteller Northvolt tatsächlich auf den Flächen der Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (beide Kreis Dithmarschen) eine Fertigung baut, hätte das große Auswirkungen auf die Region. Die Bebauungsplanentwürfe liegen seit Montag öffentlich aus, inklusive der zwölf Gutachten, beispielsweise zum Schall oder auch zum Verkehr. Dazu gibt es am Dienstagabend eine Info-Veranstaltung des Amtes Heider Umland und von Northvolt. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr im Berufsbildungszentrum Dithmarschen in Heide. Bürger und Träger öffentlicher Belange können jetzt noch vier Wochen lang Einwände gegen die Pläne einreichen. Sollte es am Ende der Auslegungsphase keine Einwände geben, können die beiden Gemeinden das Baurecht für Northvolt schaffen. Die Firma müsste aber noch für jeden einzelnen Schritt eine Baugenehmigung einholen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Eröffnung Freibad verschiebt sich

An Pfingstsonntag sollte eigentlich das Freibad Ulitzhörn in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wieder öffnen. Der Start verschiebt sich allerdings. Denn die neue Beckenfolie konnte wegen des kühlen Wetters noch nicht ausgerollt werden. Das teilt der Betreiber mit. Der geplante Triathlon des TSV Brunsbüttel muss deswegen auch auf die Disziplin Schwimmen verzichten. Das Freibad an der Schnittstelle zwischen Elbe und Nord-Ostsee-Kanal soll am 1. Juni um 6 Uhr geöffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Heide: Marktstrand fertig

Auf dem Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen) sind 300 Tonnen Sand angeliefert und verteilt worden. An der Ostseite, in der Nähe von Böttcher-Rondell und der Eisdiele, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heider Stadtmarketings wieder den Marktstrand aufgebaut. Die Gastronomie öffnet am Dienstag, das Beach-Volleyball-Turnier auf dem Heider Marktstrand beginnt am 30. Mai, so Stadtmanager Michael Schittek. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Drei Autobrände

Auf dem Gelände eines Autohauses in Itzehoe (Kreis Steinburg) in der Dorfstraße sind drei Autos in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntagabend wurde die Polizei über den Brand informiert. Es soll durch platzende Reifen laute Knallgeräusche gegeben haben. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Die drei Autos sollten in der Dorfstraße repariert werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

