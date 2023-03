Stand: 28.03.2023 15:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Anklageerhebung nach Femizid auf offener Straße

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat einen 54-jährigen Mann aus Chemnitz wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagt. Der Beschuldigte soll im vergangenen Jahr seine getrennt von ihm lebende Ehefrau in Heide auf offener Straße erschossen haben, vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Das Opfer war zuvor aus der gemeinsamen Wohnung in Chemnitz in ein Frauenhaus in Heide geflohen. Der Mann habe die Wehr-und Arglosigkeit seiner Frau ausgenutzt und ohne Vorwarnung auf sie geschossen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Peter Müller-Rakow. Man habe ihn daher wegen Mordes aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Nach der Tat hatte sich der 54-jährige selbst bei der Polizei in Heide gestellt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.| NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Neues Verkehrskonzept in Büsum

Das Büsumer Zentrum ist seit Montag verkehrsberuhigt. Dies teilte der Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) mit. Nun dürfen nur noch Anlieger und Radfahrer die Straßen nutzen. Die öffentlichen Parkplätze entfallen. Bürgermeister Lütje sorgt sich nicht, dass der Tourismus dadurch Schaden nehmen könnte: "Wir haben hier immer noch zentrale Parkplätze, wenn ich an den Parkplatz an der Vereinsallee denke oder an den P4 an der Jugendherberge. Und natürlich Schwerbeschädigte sind immer ausgenommen davon." Feriengäste, die innerhalb der Zone eine Wohnung gemietet haben, gelten für ihre Aufenthaltsdauer auch als Anwohner und dürfen dort mit entsprechendem Nachweis ihr Auto abstellen. Wer Büsum allerdings besuchen will, muss nun sein Auto auf den Außenparkplätzen abstellen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Itzehoe: Verkehrsbehinderungen an der Delftorbrücke

Autofahrer und Radfahrer, die von Süden in die Itzehoer Innenstadt (Kreis Steinburg) fahren wollen, müssen sich in dieser Woche auf Behinderungen im Bereich der Delftorbrücke einstellen. Das Bauwerk der Brücke über die Stör muss laut einem Stadtsprecher technisch überprüft werden. Darum steht je Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Bei einer ersten Prüfung im November hatten Experten Korrosionsschäden des Fahrbahnbleches unterhalb der Schutzeinrichtung der Brücke festgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 16:30 Uhr

Neues Angebot des Westküstenklinikums im Kampf gegen Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in der Pflege zeigt sich auch am Westküstenklinikum (WKK). An den beiden Standorten in Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) sind momentan insgesamt 30 Azubi-Stellen unbesetzt, Tendenz steigend. Das Krankenhaus will nun mit einer bezahlten Einstiegsqualifikation mehr Azubis für eine Pflegeausbildung gewinnen. Der Sprecher des WKK, Sebastian Kimstädt, sagte: "Das ist eine sechsmonatige Einstiegsqualifikation, die wir anbieten. Pro Monat zahlen wir 450 Euro an die Teilnehmen." In diesen sechs Monaten wolle man den Azubis den Pflegeberuf näher bringen. In der Vergangenheit haben immer wieder Azubis die Pflegeausbildung abgebrochen. Das soll durch die Einstiegsqualifikation in Zukunft möglichst verhindert werden. Wer die Vorbereitungsmaßnahme erfolgreich abschließt, dem sichert das WKK einen Ausbildungsplatz zu. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

A23: Streifenwagen während Einsatzfahrt von der Straße abgekommen

Zwei Polizisten sind am Montag während einer Einsatzfahrt auf der A23 von der Straße abgekommen. Gegen 18 Uhr verloren die Beamten zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Schenefeld die Kontrolle über ihren Wagen. Die beiden Beamten sind laut Rettungsleitstelle zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

A23: Sperrung der Anschlussstelle Hohenfelde von 8 bis 16 Uhr am Dienstag

Am Dienstag ist ab 8 Uhr die Anschlussstelle Hohenfelde an der A23 in Richtung Heide gesperrt. Das Ab- und Auffahren auf die Autobahn ist dann nicht möglich. Grund sind Vermessungsarbeiten. Die Sperrung wird auch am Mittwoch noch gelten. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

Ausfall der Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Helgoland

Die Fähre von Cuxhaven nach Helgoland fällt am Dienstag um 10:30 Uhr aus. Gleiches gilt für die Fahrt von Helgoland nach Cuxhaven um 16 Uhr. Grund dafür ist das schlechte Wetter. Dies teilt die Reederei mit. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 08:30 Uhr

