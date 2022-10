Stand: 12.10.2022 15:21 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wer bekommt kostenlose Corona-Tests?

Wer sich aktuell an einer offiziellen Teststation auf das Coronavirus testen lassen will, muss unter Umständen etwas zahlen. Laut dem Kreis Nordfriesland wissen viele Menschen aber nicht, wer kostenlose Tests bekommt und wer nicht. Kinder unter fünf Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen an einer Teststation nichts bezahlen. Wer Angehörige in einem Pflegeheim oder Krankenhaus besucht, bekommt ebenfalls einen kostenlosen Test, genau so wie pflegende Angehörige und Haushaltsangehörige von Infizierten. Konzertbesucher und Personen, die Kontakt zu Risikogruppen wie Menschen über 60 oder mit Vorerkrankungen haben, erhalten einen vergünstigten Test für drei Euro. Gleiches gilt für Personen mit roter Corona-Warn-App. Alle Anderen zahlen an einer Teststation den vollen Preis. Er liegt meistens zwischen neun und zwölf Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Meldepflichtiger Zwischenfall am abgeschalteten Atomkraftwerk in Brunsbüttel

Im Atomkraftwerk Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist es zu einem Zwischenfall gekommen: Einige Rohrleitungen wurden unzulässigerweise beim Rückbau entfernt. Darunter auch eine Leitung, die radioaktives Abwasser in das sogenannte Sumpfsystem führt. Dabei sei nach Angaben der Vattenfall-Betreibergesellschaft kein Austritt von Radioaktivität festgestellt worden, teilte das Umweltministerium mit. Der Zwischenfall wird der Kategorie "N" zugeordnet. Atomrechtlich muss die Betreibergesellschaft in so einem Fall innerhalb von fünf Arbeitstagen eine Meldung machen. Das Kernkraftwerk Brunsbüttel ist seit 2007 abgeschaltet und wird seit 2018 zurückgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Fußgängerin in Wrist bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Wrist (Kreis Steinburg) einen schweren Unfall gegeben. Auf der Bahnhofstraße erfasste ein 87-jähriger Autofahrer nach Polizeiangaben kurz hinter einer Kurve eine Fußgängerin. Diese lief laut Polizei auf der Fahrbahn. Die 20 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Brunsbüttel plant weiteres LNG-Terminal

Bereits Anfang Januar soll das erste schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) seine Arbeit aufnehmen. Während die Leitungen verlegt werden, wird das nächste Projekt bereits geplant. Entstehen soll eine Anlage an Land, an die Schiffe Flüssiggas anliefern können. das Gas soll dann erwärmt und wieder gasförmig werden - und dann in eine Leitung eingespeist werden. Voraussichtlich 2026 könnte die geplante Anlage mit einer jährlichen Durchsatzkapazität von acht Milliarden Kubikmetern Erdgas in Betrieb gehen. Der Bund ist an den Planungen beteiligt. Eine Baugenehmigung für die geplante feste Anlage gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

