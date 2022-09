Stand: 20.09.2022 11:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Millionenförderung für Bio-Frosterei

Das Unternehmen Bio-Frost Westhof in Wöhrden (Kreis Dithmarschen) bekommt 2,7 Millionen Euro vom Land Schleswig-Holstein. Die Fördermittel fließen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in den Bau einer neuen Frosterei für Bio-Tiefkühlgemüse. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 50 Millionen Euro. Mit dem Großprojekt will der Betrieb 24 neue Arbeitsplätze in Dithmarschen schaffen - sowohl für Fachkräfte als auch für Geringqualifizierte. Die CO2-neutrale Produktion in der neuen Frosterei soll nach Unternehmensangaben Anfang 2024 starten. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Bau des LNG-Terminals in Brunsbüttel kann beginnen

Die Pläne für das schwimmende Flüssiggasterminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gehen voran. Dem Bau einer rund drei Kilometer langen Gasleitung steht seit Montag zumindest von Behördenseite nichts mehr im Wege. Das Amt für Planfeststellung Energie hat das Projekt nach Angaben des schleswig-holsteinischen Energie- und Umweltministeriums genehmigt. Die Leitung soll das schwimmende Flüssigterminal mit dem Gasverteilernetz in Schleswig-Holstein verbinden. Die Bauarbeiten beginnen laut dem Gasnetzbetreiber so schnell wie möglich. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Dithmarscher Kohltage gestartet

Am Dienstag haben die 36. Dithmarscher Kohltage begonnen. Die Region mit ihren feuchten Marschböden gilt als das größte zusammenhängende Anbaugebiet für das Feldgemüse in Europa. Auf 3.000 Hektar Anbaufläche ernten die Dithmarscher Landwirte nach Angaben des Tourismus-Vereins jährlich etwa 90 Millionen Kohlköpfe. Das traditionelle Anschnittsfest fand auf dem Hof Jochims in Eesch-Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) statt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

