Stand: 22.06.2019 05:00 Uhr

Bundesministerin Giffey eröffnet Kieler Woche

Kiel steht wieder Kopf - und das zum 125. Mal: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wird heute offiziell die Kieler Woche eröffnen. Um 19:42 Uhr erklingt dann das typische Typhon-Signal "lang - kurz - kurz - lang". Neun Tage lang wird in der gesamten Stadt gefeiert. Auf dem Wasser kämpfen rund 4.000 Segler aus 60 Nationen um einen Platz auf dem Treppchen. Insgesamt erwarten die Veranstalter wieder rund drei Millionen Besucher.

Kieler Woche: "Balloon Sail? Kann ich auch!" Schleswig-Holstein Magazin - 22.06.2019 19:30 Uhr Open Ship im Marinehafen, Rugby beim Schietwetter Cup, Kuchenguerilla auf dem Muddi Markt oder Ballon Sail? Unser Seebär Oli macht sein Kieler Woche Programm heute selbst.







2,12 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Musik, Windjammerparade und Feuerwerk

Insgesamt finden rund 2.000 Veranstaltungen während der Kieler Woche statt. Auf elf Bühnen treten zahlreiche Bands auf. Der maritime Höhepunkt: Am Sonnabend, den 29. Juni, verwandelt sich die Kieler Förde in ein Meer aus weißen Segeln. Rund 100 Groß- und Traditionssegler, Dampfschiffe oder Ausflugsboote kommen zur Windjammerparade. Einen Tag später geht die Kieler Woche mit einem großen Feuerwerk zu Ende.

Neues Pfandystem auf der Kieler Woche

Die Kieler Woche setzt in diesem Jahr vor allem auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. So soll es keine Einwegbecher mehr an den Ständen geben. Stattdessen wurde ein riesiges Pfandbecher-System aufgebaut. Laut Kieler Woche-Chef Philipp Dornberger handelt es sich um das größte Pfandsystem bei Veranstaltungen in Deutschland.

Zehn norddeutsche Sprüche zur Kieler Woche NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.06.2019 16:00 Uhr Sie sind ein Muss für jeden echten Norddeutschen: Wir haben die zehn norddeutschen Sprüche zusammengefasst, die Sie zur Kieler Woche beherrschen sollten.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2019 | 08:00 Uhr