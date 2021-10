Corona in SH: Wann fällt die Maskenpflicht an Schulen? Stand: 21.10.2021 16:45 Uhr Bildungsministerin Karin Prien hat im Bildungsausschuss über die Corona-Lage an den Schulen gesprochen. Eine Entscheidung, wann die Maskenpflicht endet, soll es Ende Oktober geben.

Seit Montag läuft der Schulbetrieb wieder in Schleswig-Holstein. Die Herbstferien, in denen viele verreist waren, sind zu Ende. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat den zuständigen Ausschuss des Landtages am Donnerstagnachmittag über Auswirkungen von Reisetätigkeiten in den Ferien auf die Corona-Lage an den Schulen informiert. Denn sie sieht ein Muster: Nach den Oster- und auch nach den Sommerferien hatte man zunächst viele Corona-Infektionen festgestellt. Nach rund zwei Wochen sank die Inzidenz bei Schülerinnen und Schülern aber schnell. Dieses Muster erwartet Prien auch jetzt nach den Herbstferien.

Entscheidung in der kommenden Woche

Die Zahlen liegen laut Ministerium allerdings schon jetzt unter denen nach den Sommerferien, so dass die Ministerin nicht mit einer dramatischen Lage rechnet. Aber natürlich werde das Infektionsgeschehen weiter beobachtet, so Prien. In der kommenden Woche soll dann auf Grundlage des Infektionsgeschehens entschieden werden, ob die Maskenpflicht an Schulen Ende Oktober entfällt. Karin Prien sagte ausdrücklich, dass das ihr Wunsch sei.

Fortsetzung von Tests - Impfquote gut

Die regelmäßigen Tests sollen wohl fortgesetzt werden.Von den 12- bis 17-Jährigen haben mittlerweile 58,2 Prozent eine Impfung und 52 Prozent beide Impfungen erhalten. Das seien teilweise doppelt so viele wie in Teilen Ost-Deutschlands, was die hohen Infektionsraten dort erklärten, so die Bildungsministerin.

Weitere Informationen Ist die Maskenpflicht in der Schule noch verhältnismäßig? In der Schule gilt immer noch die Maskenpflicht - obwohl Kinder beim Mannschaftssport längst ohne Maske miteinander spielen dürfen. Wie passt das zusammen? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2021 | 17:00 Uhr