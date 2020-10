Urlauber aus Corona-Risikogebieten: Diese Regeln gelten in SH

Stand: 08.10.2020 13:51 Uhr

Wer aus einem Risikogebiet in Deutschland kommt und in Schleswig-Holstein Urlaub machen möchte, muss ab Freitag im Hotel oder in der Ferienwohnung einen negativen Corona-Test vorweisen.