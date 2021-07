Steigende Corona-Inzidenz in SH: Reiserückkehrer als Ursache? Stand: 28.07.2021 16:04 Uhr Infektionen von Reiserückkehrern sorgen in Schleswig-Holstein offenbar dafür, dass die Corona-Inzidenz weiter nach oben geht - inzwischen liegt sie bei 18,1 und damit über dem Bundesdurchschnitt.

Die Vorreiterrolle in Sachen niedriger Inzidenzen ist Schleswig-Holstein erst einmal los. Seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, gerechnet auf sieben Tage. In Neumünster zum Beispiel ist die Inzidenz im Moment mit am höchsten - sie liegt bei 27,4. Die Leiterin des dortigen Gesundheitsamtes Alexandra Barth sagt, dass die Mehrzahl der Infektionen von Reiserückkehrern ausgehe. Außerdem erwartet sie einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen in den kommenden Wochen: "Diese Woche kommen noch ganz viele aus den Urlaubsländern wieder und da werden viele auch das Virus mitbringen und dann weitere anstecken."

AUDIO: Reiserückkehrer sorgen für steigende SH-Inzidenz (1 Min)

Situation in Krankenhäusern noch entspannt

Alexandra Barth kritisiert, dass die Diskussion über strengere Regeln für Reiserückkehrer erst viel zu spät begonnen hat. Dass diese inzwischen den Großteil der Corona-Fälle ausmachen, bestätigen auch die Kreise Pinneberg, Stormarn und Segeberg. In den Krankenhäusern machen sich die vermehrten Infektionen den Experten zufolge, wenn überhaupt, immer erst einige Wochen später bemerkbar. Nach Angaben der Landesmeldestelle werden aktuell 25 mit Corona infizierte Menschen im Krankenhaus behandelt (Datenstand 27.7.) Laut tagesaktuellem Divi-Intensivregister befinden sich momentan zehn Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen des Landes, vier von ihnen müssen beatmet werden.

