So will die Polizei für Einhaltung der Corona-Regeln sorgen

Weihnachten und Silvester stehen auch für die Landespolizei Schleswig-Holstein dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen: Einsatz- und Personalkonzept sind landesweit auf die aktuelle Corona-Lage abgestimmt.

Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie gelten auch über die Weihnachtstage. Darüber hinaus gibt es für Familien eine Ausnahme: Der eigene Haushalt und vier weitere Angehörige des engsten Familienkreises dürfen zusammenkommen. Aber was passiert, wenn Menschen in Schleswig-Holstein sich nicht daran halten? Die Landespolizei will nach eigenen Angaben bei Gottesdiensten unter freiem Himmel und auf üblicherweise belebten Plätzen Präsenz zeigen.

Mit nötigem Fingerspitzengefühl Vorgaben durchsetzen

Gibt es - zum Beispiel von Nachbarn - Hinweise auf Verstöße in Wohnungen und Häusern, müssten diese konkret und glaubhaft genug sein, um tatsächlich zu kontrollieren, sagt Polizeisprecher Dennis Schneider. "Die Bevölkerung Schleswig-Holsteins hat sich ganz überwiegend und vorbildlich an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten. Unser Appell ist, dass es auch an Weihnachten so bleiben möge", fügt er an. Nach seinen Worten wird die Landespolizei mit dem "nötigen Fingerspitzengefühl die Vorgaben durchsetzen, und dabei immer das Bild der Bürgerpolizei vor Augen haben".

Höhere Präsenz an Silvester

Für den Jahreswechsel wird die Landespolizei ihre Präsenz in diesem Jahr deutlich erhöhen, wie das Landespolizeiamt am Dienstag mitteilte. Dieses Jahr gebe dabei die schleswig-holsteinische Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Schwerpunkte vor: Einhalten von Mindestabständen, keine Ansammlungen und Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten und Verbot des Alkoholtrinkens in der Öffentlichkeit.

