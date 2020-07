Stand: 15.07.2020 21:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sana Klinik: Corona-Tests von Kontaktpersonen negativ

In der Sana Klinik Eutin ist eine Ärztin positiv auf Corona getestet worden. Das hat der Kreis Ostholstein auf Nachfrage bestätigt. Etwa 200 mögliche Kontaktpersonen der Ärztin wurden am Mittwoch auf das Virus getestet. Am Abend konnte die Klinik vorerst Entwarnung geben: Nahezu alle Tests wurden ausgewertet, keiner der Befunde war positiv.

Besuchsverbot wurde verhängt

Die Klinik nahm am Mittwoch vorerst keine neuen Patienten auf, nur Notfälle wurden behandelt. Außerdem wurde ein generelles Besuchsverbot verhängt. Die Patienten in der Klinik wurden aber normal versorgt. Operationen, die nicht lebensnotwendig sind, wurden vorerst ebenfalls verschoben.

Ärztin in Quarantäne

Nach Angaben der Klinik hatte die infizierte Ärztin am Dienstag Erkältungssymptome entwickelt. Daraufhin wurde ein Abstrich genommen - das Ergebnis war positiv. Die Frau begab sich demnach sofort zu Hause in Quarantäne. Alle Kollegen und Patienten, mit denen sie Kontakt hatte, sind bekannt.

